Boşanma davası açarken iki kere düşünün. İşte Yargıtay'ın kusurlu saydığı durumlar

Evliliklerde kadın eşin yemeği güzel yapıp yapmadığı tartışmaları da Yargıtay’ın emsal kararıyla yeni bir boyut kazandı.

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocasına "defol, sen pissin, bunak, moruk" ifadelerini kullanan kadını az kusurlu; eşine "Yaptığın yemekleri beğenmiyorum, sen cahilsin, sen ne anlarsın, tipe bak, hırsız, utanmaz, senin yemeklerin zehirli" ifadelerini kullanan erkeği ağır kusurlu saydı.