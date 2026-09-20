Boyun kütletme sonrası ölümde çarpıcı ayrıntı. Otopsi raporu ortaya çıktı

Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15-20 gündür boyun ağrısı bulunan Berat Topay, kardeşi Sinan Topay ile daha önce de çok kez gittikleri Şenol Karataş’ın yanına uğradı. İddiaya göre masaj yapan Şenol Karataş, Topay'ın boynundan tutarak çekti. Hastane kayıtlarına göre işlemden birkaç dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Topay’ın rengi soldu, konuşması peltekleşti ve yaklaşık 10 dakika içinde bilincini kaybetti.

Ambulansla hastaneye götürülürken Topay’ın duran kalbi, yaklaşık 6 dakika süren müdahalenin ardından yeniden çalıştı. Topay müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.

ÖNCE ADLİ KONTROL KARARI SONRA TUTUKLAMA

Olayın ardından gözaltına alınan Şenol Karataş, 22 Mayıs’ta tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Şenol Karataş hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve 'Konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Aynı gün Topay’a yapılan MR incelemesinde beynin bazı bölgelerinde kanlanmanın bozulmasına bağlı yeni hasarlar görüldü. Yoğun bakımda tedavisi süren Berat Topay, 3 Haziran çarşamba günü hayatını kaybetti. Topay’a aynı gün saat 10.10’da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde otopsi yapıldı. Topay’ın hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alınan Şenol Karataş ise, 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Tababet ve şuabatı sanatlarının Tarzı icrasına dair kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandı.

"MASÖRLÜK BELGEM VAR"

Şenol Karataş'ın mahkemedeki ifadesinde, "Berat’ı 6-7 yıldır tanıyorum. Şoförlük yapmaktadır, bu nedenle ara ara yanıma masaj yaptırmaya gelir. Olay günü de Sinan Topay ile birlikte geldiler. Ben Berat’a masaj yapmaya başladım. Bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Koltuğa oturttuk. Ambulansı aradık, hastaneye götürdük. Hastanede bekledim. Daha sonra hastane polisiyle birlikte karakola ifade vermeye gittim. Benim masörlük belgem vardır, bunu da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yoktur, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Tutuklama kararında, Şenol Karataş’ın daha önce verdiği ifadede ise, olay günü Berat Topay’a yalnızca masaj yaptığını, daha önce Topay’a hacamat yaptığını ve talep eden kişilere hacamat uyguladığını söylediği belirtildi.