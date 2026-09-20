Boyun kütletme sonrası ölümünde çarpıcı ayrıntı. Otopsi raporu ortaya çıktı
20.09.2026 10:47
Beyoğlu’nda boynuna uygulanan işlem sonrası hayatını kaybeden Berat Topay’ın otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, beyin ve omurilikte kanama ile kaburga kırığı tespit edildi.
Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15-20 gündür boyun ağrısı bulunan Berat Topay, kardeşi Sinan Topay ile daha önce de çok kez gittikleri Şenol Karataş’ın yanına uğradı. İddiaya göre masaj yapan Şenol Karataş, Topay'ın boynundan tutarak çekti. Hastane kayıtlarına göre işlemden birkaç dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Topay’ın rengi soldu, konuşması peltekleşti ve yaklaşık 10 dakika içinde bilincini kaybetti.
Ambulansla hastaneye götürülürken Topay’ın duran kalbi, yaklaşık 6 dakika süren müdahalenin ardından yeniden çalıştı. Topay müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.
ÖNCE ADLİ KONTROL KARARI SONRA TUTUKLAMA
Olayın ardından gözaltına alınan Şenol Karataş, 22 Mayıs’ta tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Şenol Karataş hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve 'Konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verdi.
Aynı gün Topay’a yapılan MR incelemesinde beynin bazı bölgelerinde kanlanmanın bozulmasına bağlı yeni hasarlar görüldü. Yoğun bakımda tedavisi süren Berat Topay, 3 Haziran çarşamba günü hayatını kaybetti. Topay’a aynı gün saat 10.10’da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde otopsi yapıldı. Topay’ın hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alınan Şenol Karataş ise, 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Tababet ve şuabatı sanatlarının Tarzı icrasına dair kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandı.
"MASÖRLÜK BELGEM VAR"
Şenol Karataş'ın mahkemedeki ifadesinde, "Berat’ı 6-7 yıldır tanıyorum. Şoförlük yapmaktadır, bu nedenle ara ara yanıma masaj yaptırmaya gelir. Olay günü de Sinan Topay ile birlikte geldiler. Ben Berat’a masaj yapmaya başladım. Bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Koltuğa oturttuk. Ambulansı aradık, hastaneye götürdük. Hastanede bekledim. Daha sonra hastane polisiyle birlikte karakola ifade vermeye gittim. Benim masörlük belgem vardır, bunu da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yoktur, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.
Tutuklama kararında, Şenol Karataş’ın daha önce verdiği ifadede ise, olay günü Berat Topay’a yalnızca masaj yaptığını, daha önce Topay’a hacamat yaptığını ve talep eden kişilere hacamat uyguladığını söylediği belirtildi.
608 SAATLİK MASÖRLÜK EĞİTİMİ ALMIŞ
Soruşturma dosyasında yer alan belgeye göre Şenol Karataş, 16 Mart-2 Temmuz 2015 tarihleri arasında üçüncü seviye Masör ve Masöz Programı’na katıldı. Eğitimin 304 saati teorik, 304 saati uygulamalı olmak üzere toplam 608 saat sürdüğü belirtildi. Sınavdan 95 puan alan Şenol Karataş’ın belgesinin 23 Aralık 2015'te düzenlendiği öğrenildi.
ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan Berat Topay’a yapılan otopsiye ilişkin rapor ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 24 Temmuz tarihli raporda, boyun omurlarının sağlam olduğu belirtildi. Raporda dil kemiği ve boyundaki kıkırdak yapıların da sağlam olduğu kaydedildi. Boyundan beyne kan taşıyan ana damarların sağlam olduğu, hastanede yapılan tetkiklerde damarlarda yırtılma, ayrışma ya da tıkanıklık saptanmadığı belirtildi. Raporda ayrıca, Topay'ın ilk hastane muayenesinde sol şah damarı bölgesinden omzuna doğru uzanan yaygın morluk bulunduğu, kayıtlara 'Kupa çekme izleri' notunun düşüldüğüne dair bilgi de yer aldı.
OMURİLİK VE BEYİNDE KANAMA; GÖĞÜS KEMİĞİ VE SAĞ 4'ÜNCÜ KABURGADA KIRIK
Otopsi kapsamında yapılan incelemelerde omurilik dokusunda kanama alanları, kanama bölgelerinin çevresinde sinir liflerinde hasar ve dokuların oksijensiz kalmasına bağlı değişiklikler tespit edildi. Raporda ayrıca beyin dokusunda da kanama, bazı damarlarda pıhtılar ve oksijensiz kalmaya bağlı değişiklikler bulunduğu, beyin sapında ise yaygın kanama alanlarının görüldüğü belirtildi. Raporda ayrıca göğüs kemiği ile sağ 4’üncü kaburgada kırık bulunduğu belirtildi. Kalp damarlarından birinde yüzde 50-60 oranında daralmaya neden olan kireçlenmiş plak, kalp kasında oksijensiz kalmayla uyumlu değişiklikler, akciğerde enfeksiyon ve böbrekte akut hasara ilişkin bulgular da raporda yer aldı. Yapılan toksikolojik incelemede kanda düşük miktarda alkol tespit edilirken metanole rastlanmadı. Topay'ın kanında uyuşturucu veya uyarıcı madde saptanmadığı, tedavi sürecinde kullanılan bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu belirtildi.
ÖLÜM NEDENİ İÇİN BİRİNCİ İHTİSAS KURULU’NDAN GÖRÜŞ İSTENDİ
Otopsi raporunda Topay’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastanelerde düzenlenen tüm tıbbi belgeler, laboratuvar sonuçları, servis kayıtları, radyolojik görüntüler, tanık ifadeleri ve soruşturma dosyasının Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu’na gönderilerek görüş alınmasının uygun olduğu belirtildi.