Boynuna masaj yaptırdı beynine pıhtı gitti

Topay'ı kütletme işleminden sonra kendisini kötü hissetmesinin ardından düz bir yere sırt üstü yatırdılar. Dakikalar içinde Topay'ın durumu daha da kötüleşti ve bilinci kapandı.

Beynini 5 pıhtının attığı öğrenilen Topay, entübe edildi ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.