Breaking Bad dizisi Türkiye'de gerçek oldu
17.10.2026 11:49
Son Güncelleme: 17.10.2026 11:51
Televizyon tarihinin efsane yapımlarından Breaking Bad dizisindeki gibi karavanda uyuşturucu üreten şüpheliler, narkotik ekipleri tarafından yakalandı. 213 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Televizyon dünyasının en çok izlenen yapımlarından Breaking Bad dizisi gerçek oldu.
İstanbul'da Breaking Bad dizisindeki gibi karavanı uyuşturucu faaliyetlerinde kullanan iki şüpheli tespit edildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli'de bir sokakta park halindeki yabancı plakalı bir karavandan ellerinde çantalarla çıkan iki kişi takibe alındı.
Karavanın altına gizlenmiş 3 ayrı depoda sıvı sentetik uyuşturucu bulunduğunu belirleyen ekipler, takibi sürdürdü.
PİYASAYA SÜRECEKLERDİ
Yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların karavanın bulunduğu yerin iki sokak arkasında bir ev kiraladığı belirlendi.
Ekipler, karavanda işlemden geçirilen sıvı uyuşturucunun bu evde katı hale getirilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti.
Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi ve yabancı uyruklu iki zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 162 kilogramı sıvı, 51 kilogramı katı ve kristalize halde olmak üzere toplam 213 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Karavanda ve evde, şüphelilerin uyuşturucu yapımında kullandıkları malzemeler de bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
OPERASYON BREAKING BAD DİZİSİNİ HATIRLATTI
Düzenlenen operasyon, ABD yapımı ve 2008-2013 yıllarında yayımlanan "Breaking Bad" dizisini hatırlattı.
Beş sezon ve toplam 62 bölümden oluşan dizide, Bryan Cranston'ın canlandırdığı Walter White ile Aaron Paul'un oynadığı Jesse Pinkman, polis tarafından yakalanmamak ve uyuşturucu üretimini gizli tutmak amacıyla şehir merkezinden uzaktaki bölgelerde bir karavanı seyyar laboratuvar olarak kullanıyordu.