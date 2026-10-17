Breaking Bad dizisi Türkiye'de gerçek oldu

Yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların karavanın bulunduğu yerin iki sokak arkasında bir ev kiraladığı belirlendi.

Ekipler, karavanda işlemden geçirilen sıvı uyuşturucunun bu evde katı hale getirilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi ve yabancı uyruklu iki zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 162 kilogramı sıvı, 51 kilogramı katı ve kristalize halde olmak üzere toplam 213 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Karavanda ve evde, şüphelilerin uyuşturucu yapımında kullandıkları malzemeler de bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.