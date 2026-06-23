Bu gece başlıyor, 4 ilçede 10 saat su kesintisi yaşanacak. 23 Haziran İSKİ su kesintisi listesi
23.06.2026 15:33
İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren su kesintisi duyurusu İSKİ tarafından yapıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Bahçelievler tünel hattındaki çalışmalar nedeniyle 4 ilçede yaşanacak su kesintisi programı yayınladı. Bu akşam saat 21.00 itibarıyla başlayacak olan su kesintileri yarın sabah saat 07.00'ye kadar tam 10 saat boyunca kesintisiz sürecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 23 Haziran İSKİ su kesintisi programı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Bahçelievler tünel hattındaki çalışmalar nedeniyle bu geceden itibaren başlayıp, yarına kadar 4 ilçenin bazı mahallelerine 10 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi. Yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 10 saat boyunca suların akmayacağı ilçeler belli oldu.
İşte 23 Haziran tarihli İSKİ su kesintisi listesi:
BAHÇELİEVLER
Bahçelievler'de Bahçelievler, Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Kocasinan, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Şirinevler, Yenibosna Merkez ve Zafer mahalleleri.
BAĞCILAR
Bağcılar'da Fevzi Çakmak, Yıldıztepe, İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar, Sancaktepe, Kemalpaşa, Yavuz Selim, Bağlar, 15 Temmuz, Mahmutbey, Barbaros ve Kazım Karabekir mahalleleri.
GÜNGÖREN
Güngören'de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez ve Güneştepe mahalleleri.
ESENLER
Esenler'de Fatih Mahallesi.