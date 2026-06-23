Bu gece başlıyor, 4 ilçede 10 saat su kesintisi yaşanacak. 23 Haziran İSKİ su kesintisi listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Bahçelievler tünel hattındaki çalışmalar nedeniyle bu geceden itibaren başlayıp, yarına kadar 4 ilçenin bazı mahallelerine 10 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi. Yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 10 saat boyunca suların akmayacağı ilçeler belli oldu.



İşte 23 Haziran tarihli İSKİ su kesintisi listesi: