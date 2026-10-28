Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

28.10.2026 11:36

Son Güncelleme: 29.10.2026 08:57

Aydın KayarEditör

Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımını sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapacağını açıkladı.

Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
iStockPhoto

BEDAŞ tarafından paylaşılan elektrik kesintisi programına göre, bu gece itibarıyla başlayacak olan elektrik kesintileri yaklaşık 8 saat sürecek. Kesintilerinden İstanbul'un 12 ilçesindeki birçok mahalle ve sokak etkilenecek. Fatih'in Rüstempaşa Mahallesi'nde bu gece yarısı itibarıyla başlayacak olan kesinti ise 6 saat sürecek.

 

İşte BEDAŞ 30 Ekim tarihli kesinti programı:

Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 1
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 2
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 3
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 4
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 5
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 6
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 7
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 8
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 9
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 10
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 11
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 12
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 13
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 14
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 15
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 16
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 17
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 18
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 19
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 20
Özel Kurum