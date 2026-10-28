Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

BEDAŞ tarafından paylaşılan elektrik kesintisi programına göre, bu gece itibarıyla başlayacak olan elektrik kesintileri yaklaşık 8 saat sürecek. Kesintilerinden İstanbul'un 12 ilçesindeki birçok mahalle ve sokak etkilenecek. Fatih'in Rüstempaşa Mahallesi'nde bu gece yarısı itibarıyla başlayacak olan kesinti ise 6 saat sürecek.

İşte BEDAŞ 30 Ekim tarihli kesinti programı: