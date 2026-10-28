Bu gece başlıyor, 8 saat boyunca sürecek. İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
28.10.2026 11:36
Son Güncelleme: 29.10.2026 08:57
İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımını sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapacağını açıkladı.
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BEDAŞ tarafından paylaşılan elektrik kesintisi programına göre, bu gece itibarıyla başlayacak olan elektrik kesintileri yaklaşık 8 saat sürecek. Kesintilerinden İstanbul'un 12 ilçesindeki birçok mahalle ve sokak etkilenecek. Fatih'in Rüstempaşa Mahallesi'nde bu gece yarısı itibarıyla başlayacak olan kesinti ise 6 saat sürecek.
İşte BEDAŞ 30 Ekim tarihli kesinti programı:
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