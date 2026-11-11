Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 12 Kasım tarihli kesinti programına göre, İstanbul'un 21 ilçesinde bu gece elektrik kesintileri yaşanacak.



Yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle 2 ilçede kesin bu gece yarısı itibarıyla başlayacak ve sabah saatlerine kadar sürecek. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacağını merak eden vatandaşlar ise BEDAŞ'ın resmi sitesi veya sosyal medya sayfaları üzerinden kesinti programını takip etmeye başladı.

İşte 12 Kasım tarihli BEDAŞ elektik kesintisi programı :