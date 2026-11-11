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Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

11.11.2026 14:49

Son Güncelleme: 11.11.2026 14:56

Aydın KayarEditör

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İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtımını sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke iyileştirme ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında planlı kesinti programı yayımladı.

Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 12 Kasım tarihli kesinti programına göre, İstanbul'un 21 ilçesinde bu gece elektrik kesintileri yaşanacak. 

Yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle 2 ilçede kesin bu gece yarısı itibarıyla başlayacak ve sabah saatlerine kadar sürecek. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacağını merak eden vatandaşlar ise BEDAŞ'ın resmi sitesi veya sosyal medya sayfaları üzerinden kesinti programını takip etmeye başladı.

 

İşte 12 Kasım tarihli BEDAŞ elektik kesintisi programı:

Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 1
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 2
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 3
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 4
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 5
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 6
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 7
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 8
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 9
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 10
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 11
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 12
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 13
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 14
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 15
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 16
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 17
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 18
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 19
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 20
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 21
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 22
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 23
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 24
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 25
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 26
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 27
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 28
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 29
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 30
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 31
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 32
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 33
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 34
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 35
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 36
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 37
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 38
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 39
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 40
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 41
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 42
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 43
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 44
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 45
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 46
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 47
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 48
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 49
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 50
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 51
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 52
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 53
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 54
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 55
Özel Kurum
Bu gece başlıyor, 8 saat sürecek. İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 56
Özel Kurum