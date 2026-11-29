İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan birçok kişiyi ilgilendiren elektrik kesintisi uyarısı BEDAŞ tarafından yapıldı.



Kurum tarafından yayımlanan 30 Kasım tarihli kesinti programına göre 20 ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Fatih ve Esenyurt'ta ise kesintiler bu gece yarısı itibarıyla başlayacak.

İşte 30 Kasım BEDAŞ ilçe ilçe elektrik kesintisi listesi :