Bu gece başlıyor, ilçe ilçe duyuruldu. İstanbul'un 20 ilçesinde 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak
29.11.2026 11:30
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 30 Kasım tarihli kesinti programına göre İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
iStockPhoto
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan birçok kişiyi ilgilendiren elektrik kesintisi uyarısı BEDAŞ tarafından yapıldı.
Kurum tarafından yayımlanan 30 Kasım tarihli kesinti programına göre 20 ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Fatih ve Esenyurt'ta ise kesintiler bu gece yarısı itibarıyla başlayacak.
İşte 30 Kasım BEDAŞ ilçe ilçe elektrik kesintisi listesi:
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum