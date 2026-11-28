Trakya'da etkili olması beklenen kar yağışı için İstanbul Valiliği de açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimizin 29 Kasım 2026 Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Yeni haftada görülecek yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada kuvvetli rüzgara karşı da uyarı yapıldı.

BUZLANMAYA DİKKAT

29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının paylaşıldığı açıklamada, 29 Kasım Pazar günü 9-10 derece hissedilecek sıcaklık değerlerinin 30 Kasım Pazartesi günü 4-5 dereceye düşeceği, 1 Aralık Salı günü 3-6 derece, 2 Aralık Çarşamba günü de 3-5 derece olacağı tahmin edildi.

Valiliğin buzlanma ve don riskine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunduğu açıklamada, ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, pazar gününden itibaren Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli poyrazın etkili olacağını kaydetti. Pazartesi günü İstanbul'da hissedilen sıcaklığın sıfır dereceye ineceğini söyleyen Çalışkan, "Marmara'nın yükseklerinde kar görebiliriz." dedi.