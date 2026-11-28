Bu gece başlıyor, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor. İstanbul'un 6 ilçesi için alarm verildi
28.11.2026 16:05
Soğuk ve yağışlı hava bu gece geliyor. Bugün 16, yarın 39 il için sarı uyarı verildi. Ani sel ve su baskınına karşı İstanbul'un 6 ilçesi de riskli bölgeler arasında yer aldı.
Türkiye, bu geceden itibaren kışa uyanacak.
Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar düşecek, şiddetli poyraz ve kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan yağışlı sisteme ilişkin yeni uyarı yaptı. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen iki soğuk hava dalgası, nedeniyle mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren sert düşecek.
Yarın yaklaşık 4-5 derece civarında düşmesi beklenen hava sıcaklığının, yeni haftada daha da düşmesi bekleniyor.
Yarın için ise birçok şehre uyarı yapıldı.
BUGÜN 16, YARIN 39 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji bugün ve yarın için birçok şehre gök gürültülü sağanak, kar ve fırtına uyarısında bulunup sarı kod verdi:
Bugün için sarı kod verilen iller:
"Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Yalova"
Yarın için sarı kod verilen iller:
“Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis, Osmaniye”
İSTANBUL'UN BU İLÇELERİNDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Sarı kod verilen iller arasında İstanbul da yer alıyor.
Sibirya'dan gelen yeni soğuk ve yağışlı sistem ile poyraz kuvvetli esecek. Saatte 90 kilometre hıza çıkacak olan fırtınayla beraber yer yer kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Sağanak yağışın gece 00.00'dan sonra etkili olması bekleniyor.
İstanbul Valiliği ve AKOM da vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, megakentte gece ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
6 İLÇEYE UYARI
Yağışların Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de kuvvetli olması bekleniyor.
90 kilometre hıza kadar çıkması beklenen fırtınanın 1 Aralık Salı gününe kadar etkisini süreceği duyuruldu.
Valilik açıklamasında "Kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği sel, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A KARLA KARIŞIK YAĞMUR YAĞABİLİR
Trakya'da etkili olması beklenen kar yağışı için İstanbul Valiliği de açıklama yaptı.
Açıklamada, "İlimizin 29 Kasım 2026 Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Yeni haftada görülecek yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada kuvvetli rüzgara karşı da uyarı yapıldı.
BUZLANMAYA DİKKAT
29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının paylaşıldığı açıklamada, 29 Kasım Pazar günü 9-10 derece hissedilecek sıcaklık değerlerinin 30 Kasım Pazartesi günü 4-5 dereceye düşeceği, 1 Aralık Salı günü 3-6 derece, 2 Aralık Çarşamba günü de 3-5 derece olacağı tahmin edildi.
Valiliğin buzlanma ve don riskine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunduğu açıklamada, ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, pazar gününden itibaren Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli poyrazın etkili olacağını kaydetti. Pazartesi günü İstanbul'da hissedilen sıcaklığın sıfır dereceye ineceğini söyleyen Çalışkan, "Marmara'nın yükseklerinde kar görebiliriz." dedi.