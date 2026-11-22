Hafta başı öncesinde mağduriyet yaşamak istemeyen İstanbullular, BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı elektrik kesintisi programıyla birlikte sorgulamalara başladı. Vatandaşlar, "İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman başlayacak, elektrikler saat kaçta gelecek ve hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?" sorularına yanıt arıyor.

BEDAŞ tarafından yayımlanan kesintisi programına göre, İstanbul'da yarın toplam 22 ilçede elektrik kesinti yaşanacak. 5 ilçede ise elektrik kesintisi bu geceden itibaren başlayacak ve sabah saatlerine kadar sürecek. Sultangazi, Arnavutköy, Sarıyer, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da elektrik kesintileri bu gece yarısı itibarıyla başlayacak.

İşte 23 Kasım tarihli BEDAŞ planlı kesinti programı :