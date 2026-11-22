Bu gece başlıyor, sabaha kadar devam edecek. İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
22.11.2026 09:52
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası'nda yürütülecek kapsamlı bakım, yatırım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 22 ilçeyi kapsayan yeni planlı kesinti programını yayımladı.
Hafta başı öncesinde mağduriyet yaşamak istemeyen İstanbullular, BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı elektrik kesintisi programıyla birlikte sorgulamalara başladı. Vatandaşlar, "İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman başlayacak, elektrikler saat kaçta gelecek ve hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?" sorularına yanıt arıyor.
BEDAŞ tarafından yayımlanan kesintisi programına göre, İstanbul'da yarın toplam 22 ilçede elektrik kesinti yaşanacak. 5 ilçede ise elektrik kesintisi bu geceden itibaren başlayacak ve sabah saatlerine kadar sürecek. Sultangazi, Arnavutköy, Sarıyer, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da elektrik kesintileri bu gece yarısı itibarıyla başlayacak.
İşte 23 Kasım tarihli BEDAŞ planlı kesinti programı: