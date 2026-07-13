Bu haftaya dikkat! Yağış geliyor ama termometreler 42 dereceyi gösterecek

Yeni haftada İstanbul da dahil olmak üzere Marmara ve Karadeniz'de hava sıcaklıkları düşecek, kuvvetli sağanak yağış görülecek. Güney Doğu Anadolu ise adeta kavrulacak. Diyarbakır ve Batman'da termometreler 42 dereceyi gösterecek.