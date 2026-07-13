Bu haftaya dikkat! Yağış geliyor ama termometreler 42 dereceyi gösterecek
13.07.2026 08:03
Yeni haftada İstanbul da dahil olmak üzere Marmara ve Karadeniz'de hava sıcaklıkları düşecek, kuvvetli sağanak yağış görülecek. Güney Doğu Anadolu ise adeta kavrulacak. Diyarbakır ve Batman'da termometreler 42 dereceyi gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
İşte yeni haftanın hava durumu tahmini…
Ege'de kuvvetli karayelin etkisiyle sıcaklıklar 34-36 derece bandında hissedilecek.
Güneydoğu Anadolu'da ise hava çok sıcak olacak. Termometreler Diyarbakır ve Batman'da 42, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ise 41 dereceyi gösterecek.
YAĞIŞ GELİYOR
Yarından itibaren yeni haftada İstanbul ve Trakya'nın yanı sıra tüm Karadeniz kıyısında kuvvetli yağış bekleniyor.
Yağışın etkisiyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 18/30 derece.
- İstanbul 20/30 derece.
- Denizli 23/37 derece.
- İzmir 22/34 derece.
- Adana 25/35 derece.
- Ankara 18/34 derece.
- Samsun 19/29 derece.
- Erzurum 15/32 derece.
- Malatya 20/36 derece.
- Kars 12/28 derece.
- Diyarbakır 25/42 derece.
- Şanlıurfa 28/41 derece.