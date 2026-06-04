Bu logolu ürünlere 1 lira ödenecek. DOA nedir, ne demek? DOA logolu ürünler nelerdir?
04.06.2026 12:46
DOA logolu ürünlerin neler olduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları sonrasında araştırılmaya başlandı. Bakan Kurum, 1 Temmuz itibarıyla "DOA" logolu ürünlere 1 lira depozito bedeli ödeneceğini bildirdi. Vatandaşlar şimdi ürünlerin nasıl iade edileceğini merak ediyor. Peki, DOA nedir, ne demek? DOA logolu ürünler nelerdir?
DOA, Depozitosu Olan Ambalajlar demektir. Ambalaj dönüşümü, doğa ve çevremiz için atılacak kazançlı bir hareketin ilk adımıdır. Depozitosu olan ambalajlar, İade Noktaları ile buluşur. Ambalaj geri dönüşüm süreci başlar. Her işlemde iade bedeli alacağınız bu sistemle hem doğa için çevre dostu bir adım atar hem de geri dönüşümden kazanç elde edersiniz.
DOA LOGOLU ÜRÜNLER NELERDİR?
Üzerinde DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) logosu bulunan içecek ambalajlarıdır. Bu işaretli cam, plastik (PET) ve alüminyum ambalajlar, sisteme dahil olan noktalara iade edilerek geri dönüşüme kazandırılır ve karşılığında dijital cüzdanınıza iade bedeli (para) yüklenir.
DOA logosu, su, gazlı içecek, meyve suyu ve süt grubu gibi cam, pet ve alüminyum içecek ambalajlarında yer alır.
DOA İADE NOKTALARI NEREDE?
Depozitolu ambalajları, DOA uygulamasından ulaşabileceğiniz en yakın iade noktasına getirebilirsiniz. DOA İade Makinesi ekranındaki karekodu, cep telefonunuzun kamerasıyla okutun, DOA İade Merkezi’nde ise görevlinin cihazındaki karekodu kameranıza okutarak depozitolu ürününüzün geri dönüşüm yolculuğunu başlatabilirsiniz.
DOA İade Makinesi’nin ekranında oluşan karekodu, cep telefonunuzun kamerasıyla okutarak veya görevlinin karekodunu kameranızla okutup ambalajınızı teslim ettiğinizde iade bedelinizi anında dijital cüzdanınızda görebilirsiniz.
İADE BEDELLERİ İSTENİLDİĞİ ŞEKİLDE HARCANABİLECEK
İade bedellerinizi banka hesabınıza aktarabilir, EFT ve Havale işlemleri gerçekleştirebilir, ATM’den çekebilir veya sanal kartınızla internette harcayabilirsiniz. Ayrıca karekod ödeme destekli pos cihazı bulunan her yerde ödemelerinizi DOA uygulaması ile yapabilirsiniz.