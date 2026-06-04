Bu logolu ürünlere 1 lira ödenecek. DOA nedir, ne demek? DOA logolu ürünler nelerdir?

DOA, Depozitosu Olan Ambalajlar demektir. Ambalaj dönüşümü, doğa ve çevremiz için atılacak kazançlı bir hareketin ilk adımıdır. Depozitosu olan ambalajlar, İade Noktaları ile buluşur. Ambalaj geri dönüşüm süreci başlar. Her işlemde iade bedeli alacağınız bu sistemle hem doğa için çevre dostu bir adım atar hem de geri dönüşümden kazanç elde edersiniz.