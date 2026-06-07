"Bu sene görülmeyeni görebiliriz" Uzmanlardan Türkiye'ye sıcak hava uyarısı

Uzmanlardan “sıcaklık” ve “orman yangını” uyarısı geldi.

Boğaziçi Üniversitesi İklimBU Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Orman yangını insan sebebiyle çıkar. Bizim 'bir şey olmaz ağabeyciliğimiz' orman yangınlarının en önemli sebebi. Ormanlar olmadığı zaman hayat ve yağmur yok. O nedenle gözümüz gibi korumak zorundayız.” uyarısında bulunarak şunları söyledi:

“Halkın bu yangınlara karşı nasıl davranılması gerektiği, neler yapılması gerektiği konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Yardım gelene, itfaiye yetişene kadar insanların da ellerinden geleni yapabilmeleri ve oradaki yangın söndürmeye çalışanlara destek olmaları gerekiyor. Özellikle büyük orman yangın tehlikesi olduğu bölgelerde vatandaşları çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Depremde olduğu gibi yangınlar için de afet gönüllülerini bir araya getirip müdahale edilebilecek seviye olunmalı.”