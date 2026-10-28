Bugün bankalar, kargolar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim tatil takvimi

28 Ekim Çarşamba günü PTT ve kargoların çalışma düzeni de netleşti. PTT'nin devlet kurumu olması nedeniyle bugün saat 13.00'a kadar hizmet verecek. Saat 13.00'ten itibaren ise PTT kapanacak ve resmi tatil başlayacak.

Kargolar da ise düzen farklı. Birçok özel kargo firması bulunduğu için kargo firmalarında çalışma düzeni farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle kargo bekleyen veya gönderecek olan kişilerin, çalışma saatleriyle alakalı ilgili kargo firmasıyla iletişime geçmesi gerekiyor.