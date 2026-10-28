Bugün bankalar, kargolar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim tatil takvimi
28.10.2026 08:44
28 Ekim 2026 Çarşamba gününün yarım gün mü yoksa resmi tatil mi olduğu ve kurumların çalışma saatleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor.
Bugün bankalar, kargolar, PTT, eczaneler ve hastanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca bugün kurumların mesai düzeni netleşti. Peki, bugün bankalar, kargolar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı?
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor.
Bu nedenle bugün (28 Ekim Çarşamba) bankalar ve finans sektöründe yarım gün çalışma düzeni uygulanacak. Öğleden sonra saat 13.00’ten itibaren ise resmi tatil süreci başlayacak ve bankalar kapanacak.
29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı resmi tatili uygulanacağı için bankalar 30 Ekim Cuma günü çalışmaya başlayacak.
28 EKİM'DE PTT VE KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
28 Ekim Çarşamba günü PTT ve kargoların çalışma düzeni de netleşti. PTT'nin devlet kurumu olması nedeniyle bugün saat 13.00'a kadar hizmet verecek. Saat 13.00'ten itibaren ise PTT kapanacak ve resmi tatil başlayacak.
Kargolar da ise düzen farklı. Birçok özel kargo firması bulunduğu için kargo firmalarında çalışma düzeni farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle kargo bekleyen veya gönderecek olan kişilerin, çalışma saatleriyle alakalı ilgili kargo firmasıyla iletişime geçmesi gerekiyor.
ECZANELER VE HASTANELER BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?
Bugün kamu kurumlarının yanı sıra eczaneler ve hastanelerde de yarım gün mesai düzeni uygulanacak. Eczaneler bugün saat 13.00 itibarıyla kapanacak ve nöbetçi eczane düzenine geçilecek.
Hastanelerin ise saat 13.00 itibarıyla poliklinikleri kapanacak ve sadece acil servis bölümleri çalışacak.