Bugün bankalar, kargolar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim çalışma saatleri
28.10.2026 08:44
Son Güncelleme: 29.10.2026 09:04
29 Ekim 2026 Perşembe gününün resmi tatil olup olmadığı ve kurumların çalışma saatleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor.
Bugün bankalar, kargolar, PTT, eczaneler ve hastanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca bugün kurumların mesai düzeni netleşti. Peki, bugün bankalar, kargolar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı?
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başladı.
Bu nedenle 28 Ekim Çarşamba günü bankalar ve finans sektöründe yarım gün çalışma düzeni uygulandı. Öğleden sonra saat 13.00’ten itibaren ise resmi tatil süreci başladı ve bankalar kapandı.
29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı resmi tatili uygulanacağı için bankalar 30 Ekim Cuma günü çalışmaya başlayacak.
29 EKİM'DE PTT VE KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
29 Ekim Perşembe günü PTT ve kargoların çalışma düzeni de netleşti. PTT'nin devlet kurumu olması nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'a kadar hizmet verdi. Saat 13.00'ten itibaren ise PTT kapandı ve resmi tatil başladı.
Kargolar da ise düzen farklı. Birçok özel kargo firması bulunduğu için kargo firmalarında çalışma düzeni farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle kargo bekleyen veya gönderecek olan kişilerin, çalışma saatleriyle alakalı ilgili kargo firmasıyla iletişime geçmesi gerekiyor.
ECZANELER VE HASTANELER BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?
Dün eczaneler ve hastanelerde de yarım gün mesai düzeni uygulandı. Eczaneler dün saat 13.00 itibarıyla kapandı ve nöbetçi eczane düzenine geçti.
Hastaneler ise saat 13.00 itibarıyla polikliniklerini kapattı ve sadece acil servis bölümleri çalışmaya başladı.