Bugün bankalar, kargolar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim çalışma saatleri

29 Ekim Perşembe günü PTT ve kargoların çalışma düzeni de netleşti. PTT'nin devlet kurumu olması nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'a kadar hizmet verdi. Saat 13.00'ten itibaren ise PTT kapandı ve resmi tatil başladı.

Kargolar da ise düzen farklı. Birçok özel kargo firması bulunduğu için kargo firmalarında çalışma düzeni farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle kargo bekleyen veya gönderecek olan kişilerin, çalışma saatleriyle alakalı ilgili kargo firmasıyla iletişime geçmesi gerekiyor.