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Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

21.09.2026 14:54

Son Güncelleme: 22.09.2026 09:40

Selim Başeğmezer

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İstanbul'da BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında kentin 24 ilçesini kapsayan elektrik kesintisi programı açıklandı.

Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 22 Eylül tarihli elektrik kesintisi programından tam 24 ilçe etkilenecek. Avrupa Yakası'nda yaşayan ve elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden vatandaşlar, BEDAŞ'ın yayımladığı ayrıntılı kesinti programını sorguluyor. Yayımlanan listede birçok ilçe kesintilerden 9 saat etkilenecek.

 

İşte 22 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programı:

Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 1
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 2
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 3
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 4
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 5
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 6
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 7
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 8
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 9
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 10
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 11
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 12
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 13
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 14
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 15
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 16
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 17
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 18
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 19
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 20
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 21
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 22
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 23
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 24
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 25
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 26
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 27
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 28
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 29
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 30
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 31
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 32
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 33
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 34
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 35
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 36
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 37
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 38
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 39
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 40
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 41
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 42
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 43
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 44
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 45
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 46
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 47
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 48
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 49
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 50
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 51
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 52
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 53
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 54
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 55
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 56
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 57
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 58
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 59
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 60
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 61
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 62
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 63
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 64
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 65
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 66
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 67
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 68
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 69
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 70
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 71
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 72
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 73
Özel Kurum
Bugün başlıyor, 9 saat sürecek. İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak 74
Özel Kurum