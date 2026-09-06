Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da poyraz etkisini gösterdi: Gündüz sıcak, gece serin
06.09.2026 10:06
Son Güncelleme: 06.09.2026 10:17
İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyreden sıcaklıklar sabah ve gece erken saatlerde 20 derecenin altına gerileyerek üşütmeye başlıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de, İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmediğini belirterek havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık olacağını bildirdi.
Kuzeyin serin havasını bölgeye taşıyan poyraz nedeniyle gün içerisinde gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyreden sıcaklıklar sabah ve gece erken saatlerde 20 derecenin altına gerileyerek üşütmeye başlıyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Pazar ülke genelinde yağış az. İstanbul'da karayel serin esiyor, hava açık, sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece.
Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece. Marmara Bölgesi'nde hava açık , rüzgar orta hızda ama akşamları biraz üşütecek. Öğle Edirne 35, Kocaeli 33 derece.
İç Anadolu Bölgesi'nde öğle sıcak, 29-31 derece sıcaklık var. Gece ise Sivas 10 dereceye iniyor. Ege Bölgesi'nde karayel sahillerde sert esiyor. Manisa 37, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 35 derece.
Akdeniz'de nem oranı orta seviyede, hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35, Mersin 33 derece.
Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Bolu ve Samsun 28 derece.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya 34, Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu
UŞAK °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu