Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da poyraz etkisini gösterdi: Gündüz sıcak, gece serin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.