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Bugün ve yarına kritik uyarı! Karadeniz üzerinden yola çıktı. Yıldırım, hortum, fırtına hepsi bir arada geliyor

24.07.2026 08:33

NTV - Haber Merkezi

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Karadeniz üzerinden yola çıktı. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alacak. Yağışlar bugün de etkili olacak ancak kritik gün yarın. Sel, hortum ve dolu riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Bugün ve yarına kritik uyarı! Karadeniz üzerinden yola çıktı. Yıldırım, hortum, fırtına hepsi bir arada geliyor
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Türkiye'ye bugünden itibaren yağışlı sistem geliyor.

 

Kuzeybatıdan gelen yağışlı sistem hafta sonu yurdun büyük bölümünde etkili olacak.

 

İşte bugün ve hafta sonu dahil olmak üzere beklenen hava durumuna ilişkin tahminler…

YARINA DİKKAT! 1
Anadolu Ajansı

YARINA DİKKAT!

İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde şiddetli yağış beklenirken sıcaklık ise düşüyor.

 

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugün ve yarın ülke genelinde vatandaşların zorlanacağını dile getirip "Bardak boşalırcasına yağacak." dedi.

 

Bugün için İstanbul'da kısa süreli sağanak geçişlerinin olacağını bildiren Çalışkan, "Yarın megakentin büyük bir bölümünde yağış var. Sıcaklıklar 21 dereceye kadar düşecek." diye konuştu.

KARADENİZ ÜZERİNDEN YOLA ÇIKTI 2
Anadolu Ajansı

KARADENİZ ÜZERİNDEN YOLA ÇIKTI

Yağışların Karadeniz üzerinden geldiğinin altını çizen Çalışkan, Boğaz hattı dahil olmak üzere Sarıyer, Beykoz, Çengelköy ve Sancaktepe gibi ilçelere uyarılarını sürdürdü.

 

5 bölgede de yağışların olduğundan söz eden Çalışkan, şöyle devam etti:

 

“İzmir'de cuma gecesi ve cumartesi hem gök gürültülü hem sağanak yağmurlar var. En az 20 kentimiz risk altında. Yıldırım düşecek, bazı yerlerde çok şiddetli yağmur yağacak, birden fırtına çıkacak ve hortum oluşacak.”

YAĞIŞLI HAVA NE ZAMAN SON BULUYOR? 3
Anadolu Ajansı

YAĞIŞLI HAVA NE ZAMAN SON BULUYOR?

Pazardan itibaren ise yağış etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar yeniden artacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 4
Anadolu Ajansı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre bugün yurt genelinde kuvvetli ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

 

Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

Meteoroloji; rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

MARMARA 5
Anadolu Ajansı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

 

BURSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE 6
Anadolu Ajansı

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

 

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

 

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

 

İZMİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

 

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu 

AKDENİZ 7
Anadolu Ajansı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

 

ADANA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

BURDUR °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU 8
Anadolu Ajansı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KONYA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

NEVŞEHİR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ 9
Anadolu Ajansı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ 10
Anadolu Ajansı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU 11
Anadolu Ajansı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

 

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

 

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU 12
Anadolu Ajansı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

 

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

 

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Bugün ve yarına kritik uyarı! Karadeniz üzerinden yola çıktı. Yıldırım, hortum, fırtına hepsi bir arada geliyor 13
Anadolu Ajansı
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