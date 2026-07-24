Bugün ve yarına kritik uyarı! Karadeniz üzerinden yola çıktı. Yıldırım, hortum, fırtına hepsi bir arada geliyor
24.07.2026 08:33
Karadeniz üzerinden yola çıktı. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alacak. Yağışlar bugün de etkili olacak ancak kritik gün yarın. Sel, hortum ve dolu riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Türkiye'ye bugünden itibaren yağışlı sistem geliyor.
Kuzeybatıdan gelen yağışlı sistem hafta sonu yurdun büyük bölümünde etkili olacak.
İşte bugün ve hafta sonu dahil olmak üzere beklenen hava durumuna ilişkin tahminler…
YARINA DİKKAT!
İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde şiddetli yağış beklenirken sıcaklık ise düşüyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugün ve yarın ülke genelinde vatandaşların zorlanacağını dile getirip "Bardak boşalırcasına yağacak." dedi.
Bugün için İstanbul'da kısa süreli sağanak geçişlerinin olacağını bildiren Çalışkan, "Yarın megakentin büyük bir bölümünde yağış var. Sıcaklıklar 21 dereceye kadar düşecek." diye konuştu.
KARADENİZ ÜZERİNDEN YOLA ÇIKTI
Yağışların Karadeniz üzerinden geldiğinin altını çizen Çalışkan, Boğaz hattı dahil olmak üzere Sarıyer, Beykoz, Çengelköy ve Sancaktepe gibi ilçelere uyarılarını sürdürdü.
5 bölgede de yağışların olduğundan söz eden Çalışkan, şöyle devam etti:
“İzmir'de cuma gecesi ve cumartesi hem gök gürültülü hem sağanak yağmurlar var. En az 20 kentimiz risk altında. Yıldırım düşecek, bazı yerlerde çok şiddetli yağmur yağacak, birden fırtına çıkacak ve hortum oluşacak.”
YAĞIŞLI HAVA NE ZAMAN SON BULUYOR?
Pazardan itibaren ise yağış etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar yeniden artacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre bugün yurt genelinde kuvvetli ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.
Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji; rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık