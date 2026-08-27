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Bugün yaz, yarın sonbahar. Kuvvetli sağanak geliyor sıcaklık 5 derece düşecek

27.08.2026 08:06

NTV - Haber Merkezi

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Yurt genelinde yarından itibaren kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin hava etkili olacak. Sıcaklık yarın yaklaşık 4-5 derece düşecek.

Bugün yaz, yarın sonbahar. Kuvvetli sağanak geliyor sıcaklık 5 derece düşecek
Anadolu Ajansı

Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurdu terk ediyor.

 

Yarından itibaren ülke yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklık ise 5 dereceye kadar düşecek

 

İşte yurt genelinde son hava tahmini raporları…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 1
Anadolu Ajansı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (mgm) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

Sıcaklıklar bugün yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

 

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YARIN SONBAHAR PROVASI 2
Anadolu Ajansı

YARIN SONBAHAR PROVASI

Yurt genelinde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları yaklaşık 10 gündür etkili oluyordu.

 

Aşırı sıcaklar ve yüksek nem zaman zaman vatandaşları zorladı ancak iki ayrı sıcak hava dalgası yarın yurdu terk edecek.

3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU 3
Anadolu Ajansı

3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

İstanbul'da yarın sonbahar havası etkili olacak. Sıcaklığın 22-25 derece aralığında seyredecek kentte sağanak yağış da bekleniyor.

 

Ankara ise yarın 29 derece ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

 

İzmir ise sıcak 35 derecelerde seyredecek ancak kuvvetlenen rüzgarla kente serinlik geliyor.

MARMARA 4
Anadolu Ajansı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE 5
Anadolu Ajansı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

 

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

UŞAK °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ 6
Anadolu Ajansı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

 

BURDUR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

 

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C 7
Anadolu Ajansı

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

 

NEVŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu,

BATI KARADENİZ 8
Anadolu Ajansı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

 

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

 

SİNOP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ 9
Anadolu Ajansı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

 

RİZE °C, °C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU 10
Anadolu Ajansı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KARS °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

 

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU 11
Anadolu Ajansı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

 

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık