Bugün yaz, yarın sonbahar. Kuvvetli sağanak geliyor sıcaklık 5 derece düşecek
27.08.2026 08:06
Yurt genelinde yarından itibaren kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin hava etkili olacak. Sıcaklık yarın yaklaşık 4-5 derece düşecek.
Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurdu terk ediyor.
Yarından itibaren ülke yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklık ise 5 dereceye kadar düşecek
İşte yurt genelinde son hava tahmini raporları…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (mgm) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar bugün yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
YARIN SONBAHAR PROVASI
Yurt genelinde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları yaklaşık 10 gündür etkili oluyordu.
Aşırı sıcaklar ve yüksek nem zaman zaman vatandaşları zorladı ancak iki ayrı sıcak hava dalgası yarın yurdu terk edecek.
3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU
İstanbul'da yarın sonbahar havası etkili olacak. Sıcaklığın 22-25 derece aralığında seyredecek kentte sağanak yağış da bekleniyor.
Ankara ise yarın 29 derece ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
İzmir ise sıcak 35 derecelerde seyredecek ancak kuvvetlenen rüzgarla kente serinlik geliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu,
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, °C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık