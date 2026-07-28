Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda yeni dönem 1 Ağustos'ta başlıyor

Uygulamanın kentin üretim, ihracat ve lojistik potansiyelini güçlendireceğini aktaran Ilık, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz bu başarı, ortak aklın ve güçlü işbirliğinin eseridir. Ancak bu adımı bir sonuç değil, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Hedefimiz, Dereköy Sınır Kapısı'nın modern altyapısıyla tam kapasite yük taşımacılığına hizmet veren ve ülkemizin Balkanlar'a açılan en önemli ticaret kapılarından biri haline gelmesidir.

Kırklareli'nin üretimi, ihracatı ve istihdamı için çalışmaya, ilimizin hak ettiği yatırımları ve fırsatları takip etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz."