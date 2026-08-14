Bunaltan sıcaklara ara, Balkanlardan serin hava geldi. Fırtınaya dikkat! Hızı 80 kilometreye çıkacak
14.08.2026 08:16
Son Güncelleme: 14.08.2026 08:17
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Balkanlardan gelen serin hava dalgasıyla düşecek. 6 il için sarı kod verildi, birçok ilde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey kesimleri Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına girecek.
30 derecelerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren 25-28 derece aralığına gerilemesi, hafta sonu da kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.
6 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji, 6 il için sarı kod verdi.
Sarı kod verilen iller şöyle:
“Artvin, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Rize”
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün yurdun genelinin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak.
FIRTINA UYARISI
Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esecek.