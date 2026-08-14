Bunaltan sıcaklara ara, Balkanlardan serin hava geldi. Fırtınaya dikkat! Hızı 80 kilometreye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

Bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey kesimleri Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına girecek.

30 derecelerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren 25-28 derece aralığına gerilemesi, hafta sonu da kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.