"Burası bizim" dedi, karayolunun ortasına yerleşti

Malatya'da bir kişi karayolunun ortasında kalan alanın ailesine ait olduğunu iddia etti.

Malatya-Sivas karayolu Yazıhan ilçe girişinde ailesine ait araziden yol geçirildiğini ancak kendilerine kamulaştırma bedeli ödenmediğini iddia eden Sefa Boztepe, dün tapulu arazileri olduğunu söyleyerek, kavşakta refüjü traktörle sürüp, etrafını çevirdi.

Burada 9 bin 762 metrekarelik alanın ailesine ait olduğunu öne süren Boztepe, bir de konteyner yerleştirdi.

Kendilerine muhatap bulamadıklarını öne süren Boztepe, "Alanımızı yeniden arpa, buğday gibi ürünler ekerek tarım arazisi olarak kullanmaya devam edeceğiz." dedi.