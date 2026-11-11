"Burası bizim" dedi, karayolunun ortasına yerleşti
11.11.2026 12:02
Malatya'da ailesine ait araziden kamulaştırma bedeli ödenmeden yol geçirildiğini iddia eden bir kişi, yolun ortasını traktörle sürüp, konteyner yerleştirdi.
Malatya'da bir kişi karayolunun ortasında kalan alanın ailesine ait olduğunu iddia etti.
Malatya-Sivas karayolu Yazıhan ilçe girişinde ailesine ait araziden yol geçirildiğini ancak kendilerine kamulaştırma bedeli ödenmediğini iddia eden Sefa Boztepe, dün tapulu arazileri olduğunu söyleyerek, kavşakta refüjü traktörle sürüp, etrafını çevirdi.
Burada 9 bin 762 metrekarelik alanın ailesine ait olduğunu öne süren Boztepe, bir de konteyner yerleştirdi.
Kendilerine muhatap bulamadıklarını öne süren Boztepe, "Alanımızı yeniden arpa, buğday gibi ürünler ekerek tarım arazisi olarak kullanmaya devam edeceğiz." dedi.
ZABITA KONTEYNERI KALDIRDI
Bunun üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde, alanın resmi kayıtlarda yol niteliğinde olduğu belirlendi.
Kavşağa yerleştirilen konteyner, Yazıhan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yol güvenliğini tehlikeye düşüren eylem nedeniyle Yazıhan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
Boztepe hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 154'üncü maddesi uyarınca hakkı olmayan yere tecavüz ve 184'üncü maddesi uyarınca imar kirliliğine neden olma suçlarından adli işlem yapıldı.
Ayrıca Sefa Boztepe hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.