Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? İl başkanından "telefonlara çıkmıyor" iddiası
08.05.2026 11:35
CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası henüz resmi bir yanıt bulmadı. CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz, ne kendisinin ne de genel başkan Özgür Özel'in Köksal'a ulaşamadığını söyleyerek "Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiştir." dedi.
CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın gelecek hafta AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.
Bu iddia resmi bir yanıt bulamazken CHP'li bir grup belediye binasının önünde toplanarak tepki gösterdi.
İL BAŞKANI: SİYASİ BASKILARA BOYUN EĞMİŞTİR
Bunun üzerine CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz, basın açıklaması yaptı.
Karadeniz, ne kendisinin ne de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Burcu Köksal'a ulaşamadığını söyledi.
"Telefonlara çıkmayış hayra alamet değil." diye konuşan Karadeniz, "Kesin bir açıklama yok ama maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir." dedi.
Partililer, açıklamanın ardından bir süre daha protestolarına devam edip dağıldı.
Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ise şehir dışında olduğu belirtildi.
GEÇEN SENEDE GÜNDEME GELMİŞTİ
Köksal, geçen sene de AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin açıklama yapmış "Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum." demişti.
31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 50,73 oyla CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Köksal "37. Kurultay'dan beri huzurlu bir günüm olmadı. Yemediğim hakaret kalmadı. Dışarıdan saldıranları anlarım siyasette ama ömrümü verdiğim partimden gelenlere ne diyeceğim?" diye sormuştu.
Köksal, her konuda yalnız bırakıldıklarını iddia etmişti.
BURCU KÖKSAL KİMDİR?
1980 yılı Afyonkarahisar doğumlu olan Burcu Köksal, ilk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Köksal, Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı.
Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonunda görev alırken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliği başta olmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği ve birçok çeşitli sivil toplum kuruluşunda önemli görevler üstlendi.
Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinin ardından 25, 26 ve 27. Dönem CHP Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi, TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapan Köksal, Çocuğa Karşı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Boşanmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda görev aldı.
28. Dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek aynı zamanda Afyonkarahisar’ın ilk kadın belediye başkanı olmuştur.