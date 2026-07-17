Burnu koparılan kadın dehşet anlarını anlattı: Bir anda boynuma sarılıp ısırdı
17.07.2026 12:37
Son Güncelleme: 17.07.2026 12:37
Manisa'da eşi tarafından ısırılıp burnu koparılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı.
Manisa'da eşi tarafından burnu ısırılıp koparılan kadın yaşadığı olayı anlattı.
Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Turgutlu ilçesinde meydana geldi.
Gökhan Güler ile eşi İmran Güler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Gökhan Güler, eşi İmran Güler'in burnunu ısırıp, kopardı.
İTFAİYE BALKONDAN ALARAK KURTARDI
Sesleri duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemi aldı.
Olası bir olumsuzluğa karşı ekipler bina önüne atlama yatağı kurarken, İmran Güler itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi.
Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan Güler'i gözaltına aldı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
İmran Güler, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay sırasında evde bulunan beş ve yedi yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Saldırgan, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklandı.
BURNU YERİNE DİKİLDİ, YAŞADIKLARINI ANLATTI
Güler'in kopan burnu, dün yapılan operasyonla dikildi. Hastanedeki tedavisi süren İmran Güler yaşadığı olayı anlattı.
Kendisine saldıran eşinin olay sırasında alkollü olduğunu söyleyen kadın, "Ayakta duracak halde değildi. Odaya girer girmez huzur vermeyeceğini anladım. Tartışma çıkmaması için karşılık vermedim." dedi.
Eşinin bir anda boğazına sarılıp saldırdığını anlatan kadın, "Kendimi savununca da burnumu ısırdı. Canımın acısıyla balkondan atlamayı bile düşündüm. Sonuna kadar şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.