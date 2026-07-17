Burnu koparılan kadın dehşet anlarını anlattı: Bir anda boynuma sarılıp ısırdı

Güler'in kopan burnu, dün yapılan operasyonla dikildi. Hastanedeki tedavisi süren İmran Güler yaşadığı olayı anlattı.

Kendisine saldıran eşinin olay sırasında alkollü olduğunu söyleyen kadın, "Ayakta duracak halde değildi. Odaya girer girmez huzur vermeyeceğini anladım. Tartışma çıkmaması için karşılık vermedim." dedi.

Eşinin bir anda boğazına sarılıp saldırdığını anlatan kadın, "Kendimi savununca da burnumu ısırdı. Canımın acısıyla balkondan atlamayı bile düşündüm. Sonuna kadar şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.