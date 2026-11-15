Bursa’da 5 ev alevlere teslim oldu. 10 kişi dumandan etkilendi

İnegöl’ün kırsal Turgutalp Mahallesi’nde, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan 4 eve daha sıçrarken, dumandan 10 kişi etkilendi.



İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ ekipleri, 5 evi etkileyen yangının söndürülmesi için seferber oldu. İnegöl Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, farklı kurum ve birimlerden araç ve ekipmanlar bölgeye sevk edildi. Yangınla mücadele kapsamında BUSKİ ekiplerine ait tanker ve iş makinelerinin yanı sıra jetting araçları da görev yaptı. İnegöl Belediyesi ise 3 su tankeri ve 1 JCB iş makinesiyle çalışmalara destek verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait 10 ve 20 tonluk su tankerleri de yangın bölgesinde görev aldı.