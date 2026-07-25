Bursa'da feci kazada 3 kişi öldü. Otomobil köprü altındaki beton duvara çarptı

Kaza sırasında yoldan geçen ve Antalya'da bir hastanenin çocuk acil doktoru olarak görev yapan sürücü, olay yerinde durup yaralılara müdahale etti. Ağır yaralanan ve kalbi duran Ş.A. (12), yoldan geçerken durup müdahale eden çocuk acil doktoru sayesinde yeniden hayata döndü.