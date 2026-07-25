Bursa'da feci kazada 3 kişi öldü. Otomobil köprü altındaki beton duvara çarptı
25.07.2026 20:32
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkan araç, köprünün beton duvarına çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de ağır şekilde yaralandı.
Begüm Şevval Usta (26) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile Bayramdere köprülü kavşağın beton duvarına çaptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, 5 kişi araç içerisinde sıkıştı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç itfaiye personeli tarafından kesilip, yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YOLDAN GEÇEN DOKTOR KURTARDI
Kaza sırasında yoldan geçen ve Antalya'da bir hastanenin çocuk acil doktoru olarak görev yapan sürücü, olay yerinde durup yaralılara müdahale etti. Ağır yaralanan ve kalbi duran Ş.A. (12), yoldan geçerken durup müdahale eden çocuk acil doktoru sayesinde yeniden hayata döndü.
Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralılar ambulanslara taşındı. Sürücü Begüm Şevval Usta ve araçta bulunan Nureddin Acar (73) ile Müzeyyen Acar (74) hayatlarını kaybederken, ağır yaralanan Ş.A. (12) ile Filiz Usta (51) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri devam ederken, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.