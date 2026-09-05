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Bursa'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor

05.09.2026 15:42

İHA

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
IHA

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

 

İlçeye bağlı Perçin ve Balıoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor 1
IHA

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bursa'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor 2
IHA

Ekipler, dört helikopter, sekiz arazöz, iki su tankeri, iki dozer ve 76 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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