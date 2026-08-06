Bursa'daki orman yangını kontrol altında
06.08.2026 13:04
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.
DHA
Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Kınık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA
Karadan ilk müdahale aracı ve arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına, havadan da bir helikopterle destek verildi.
IHA
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.