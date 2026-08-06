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Bursa'daki orman yangını kontrol altında

06.08.2026 13:04

DHA, İHA

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'daki orman yangını kontrol altında
DHA

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Kınık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'daki orman yangını kontrol altında 1
DHA

Karadan ilk müdahale aracı ve arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına, havadan da bir helikopterle destek verildi.

Bursa'daki orman yangını kontrol altında 2
IHA

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

 

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.