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Bursa'daki orman yangını kontrol altında

06.09.2026 10:53

Son Güncelleme: 06.09.2026 13:30

DHA

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Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'daki orman yangını kontrol altında
DHA

Bursa’nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi’ndeki bir bahçede bulunan anızların yakılmasıyla başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

Bursa'daki orman yangını kontrol altında 1
DHA

Sabah saatlerinde çıkan yangına 3 hava aracı, 15 arazöz, iş makinesi ve 66 personel ile müdahale edildi.

Bursa'daki orman yangını kontrol altında 2
DHA

Yangın iki saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.