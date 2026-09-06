Bursa'daki orman yangını kontrol altında
06.09.2026 10:53
Son Güncelleme: 06.09.2026 13:30
Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.
DHA
Bursa’nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi’ndeki bir bahçede bulunan anızların yakılmasıyla başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
DHA
Sabah saatlerinde çıkan yangına 3 hava aracı, 15 arazöz, iş makinesi ve 66 personel ile müdahale edildi.
DHA
Yangın iki saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.