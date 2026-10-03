Büşra bebek soruşturmasında korkunç itiraf: "Babam annemi darbedince bebek yere düşüp öldü"

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı, 10 Eylül’de saat 22.00 sıralarında 11 aylık bebeği Büşra’nın kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgede arama çalışmasına başlanırken, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Elif Balıkçı ile eşi Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet D.'nin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Anne, baba ile dört akraba hakkında tutuklama kararı verildi. İlerleyen süreçte veteriner Mehmet Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.