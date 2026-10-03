Büşra bebek soruşturmasında korkunç itiraf: "Babam annemi darbedince bebek yere düşüp öldü"
03.10.2026 13:03
Son Güncelleme: 03.10.2026 13:03
Büşra bebeğin sır dolu kaybına ilişkin yürütülen soruşturmada, bebeğin kardeşlerinin yeniden ifadelerine başvuruldu. Kardeşler, Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşerek öldüğünü söyledi.
Sivas'ta 10 Eylül günü kaybolan Büşra bebeği arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı.
Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi.
Soruşturma kapsamında anne, baba ve dört akraba tutuklandı.
Çiftin devlet koruması altına alınan dört çocuğunun, uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde yeniden ifadesi alındı.
"YERE DÜŞÜNCE YAŞAMINI YİTİRDİ"
Çocukların anlatımlarına göre; olay günü baba Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan anne Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı.
Babanın sert darbeleriyle anne, kucağındaki bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi.
Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekipler, Büşra bebeğin cesedinin açık araziye bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
TUTUKLULARIN YENİDEN İFADESİ ALINACAK
İddialar ve şiddet bulguları üzerine tutuklu anne baba ve akrabalarının yeniden ifadesi alınacak.
Baba Yusuf Balıkçı hakkında ise yeni bilgiler ortaya çıktı.
Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Balıkçı'nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu ikinci katın balkonundan atarak yaraladığı iddia edildi.
NE OLMUŞTU?
Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı, 10 Eylül’de saat 22.00 sıralarında 11 aylık bebeği Büşra’nın kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgede arama çalışmasına başlanırken, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Elif Balıkçı ile eşi Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet D.'nin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.
Anne, baba ile dört akraba hakkında tutuklama kararı verildi. İlerleyen süreçte veteriner Mehmet Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.