Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme. Kardeşlerden "borç karşılığı çadırdan alındı" iddiası

Çocuklardan R.B. ve H.B., babalarının borçlu olduğu iddia etti.

Mehmet K. isimli şüphelinin çadıra girdiğini iddia eden kardeşler, borca karşılık kardeşleri Büşra'yı alıp götürdüğünü öne sürdü.

Bu iddialar üzerine anne Elif Balıkçı'nın yeniden ifadesi alındı. Şüpheli anne, önceki ifadelerini eşi Yusuf Balıkçı ve ablası Rahime Budak'ın yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti.

İFADENİN ARDINDAN YENİ GÖZALTI

Bu gelişme üzerine şüpheli Mehmet K. dün Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

ANNE BİR KEZ DAHA İFADE DEĞİŞTİRDİ

Daha önce iki kez ifade değiştiren anne, ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını, ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etmişti.

Dünkü yeni gözaltı kararının ardından yeniden annenin ifadesine başvuruldu. Savcılıkta ifade veren anne ifadesinde, oğlunun Büşra'nın çadırdan götürülme olayını kendisine anlattığını ancak Mehmet K.’nın çadırdan Büşra'yı alıp götürdüğünü görmediğini iddia etti.

Eşinin Mehmet'e borcu olduğunu bildiğini de itiraf eden anne, şüphelinin sürekli borcunu istediğini de ifadesinde dile getirdi.