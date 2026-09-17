Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme. Kardeşlerden "borç karşılığı çadırdan alındı" iddiası
17.09.2026 13:01
Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturmada koruma altına alınan ailenin çocukları, borç karşılığı çadırdan kardeşlerinin alınıp götürüldüğünü iddia etti.
Sivas'ta 7 gündür kendisinden haber alınamayan 11 aylık Büşra bebek için başlatılan arama çalışmaları sürerken yeni gelişmeler yaşandı.
Gece saatlerinde baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, "Çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan, akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ailenin diğer çocukları 4 çocuğu ise 13 Eylül'de koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi. Çocuk Evi’nde 16 Eylül'de sosyal çalışmacı eşliğinde diğer çocukların ifadelerine başvuruldu.
Çocukların ifadelerinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
"BORCA KARŞILIK BÜŞRA BEBEK" İDDİASI
Çocuklardan R.B. ve H.B., babalarının borçlu olduğu iddia etti.
Mehmet K. isimli şüphelinin çadıra girdiğini iddia eden kardeşler, borca karşılık kardeşleri Büşra'yı alıp götürdüğünü öne sürdü.
Bu iddialar üzerine anne Elif Balıkçı'nın yeniden ifadesi alındı. Şüpheli anne, önceki ifadelerini eşi Yusuf Balıkçı ve ablası Rahime Budak'ın yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti.
İFADENİN ARDINDAN YENİ GÖZALTI
Bu gelişme üzerine şüpheli Mehmet K. dün Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.
ANNE BİR KEZ DAHA İFADE DEĞİŞTİRDİ
Daha önce iki kez ifade değiştiren anne, ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını, ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etmişti.
Dünkü yeni gözaltı kararının ardından yeniden annenin ifadesine başvuruldu. Savcılıkta ifade veren anne ifadesinde, oğlunun Büşra'nın çadırdan götürülme olayını kendisine anlattığını ancak Mehmet K.’nın çadırdan Büşra'yı alıp götürdüğünü görmediğini iddia etti.
Eşinin Mehmet'e borcu olduğunu bildiğini de itiraf eden anne, şüphelinin sürekli borcunu istediğini de ifadesinde dile getirdi.
ÇALIŞMALAR BUGÜN DE SÜRÜYOR
Ailenin yaşadığı Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesinde Büşra Balıkçı'ya ait bir iz bulmak için 10 Eylül'den itibaren başlatılan çalışmalar bugün de devam ediyor.
Köyün girişinden itibaren bölgeye sivil giriş çıkışların girmesine izin verilmiyor.
NE OLMUŞTU?
Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı, 10 Eylül’de saat 22.00 sıralarında 11 aylık bebeği Büşra’nın kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgede arama çalışmasına başlanırken, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Elif Balıkçı ile eşi Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet D.'nin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.
İlerleyen süreçte veteriner Mehmet Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.