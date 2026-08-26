Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü. Babadan kalan miras kanlı üniforma

Osmanlıca yazılan mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Birinci Ordu Topçu Müfettişi Miralay Kemal Efendi'ye; Dumlupınar Meydan Savaşı'nın büyük zaferinde size verilen görevleri olağanüstü bir surette yerine getirmeyi başarmanızı ve bu uğurda cansiperane ve fedakar gayret ve çalışmalarınızı cidden takdir ve tebrik eder ve rütbenizin 31 Ağustos 1922’den geçerli olmak üzere albaylığa terfi edildiğini bildiririm. Başkomutan Mustafa Kemal."

Korgeneral rütbesinde emekli olan Kemal Doğan, 1951'de yaşamını yitirmişti.