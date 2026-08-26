Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü. Babadan kalan miras kanlı üniforma
26.08.2026 15:16
30 Ağustos Zaferi'nde on binlerce kahramanın katkısı var. Onlardan biri de Kemal Doğan. Doğan'ın kızı Ayfer Neyzi, babasının kanlı ve kurşun delikli üniformasını özenle saklıyor. (Haber: Yağız Şenkal)
26 Ağustos 1922'de; bağımsızlığa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına, yönelik en büyük adım atıldı. Mehmetçik, Afyonkarahisar'da Yunan Ordusu'na karşı taarruza başladı.
Dört gün süren muharebe sonrasında işgalciler yenilgiye uğratıldı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 30 Ağustos Zaferi'nde on binlerce kahramanın katkısı var.
Onlardan biri de topçulara kumanda eden, Kemal Doğan. Doğan'ın kızı Ayfer Neyzi babasından kalan kanlı, kurşun delikli asırlık üniformayı özenle saklıyor.
Babasının üniformasını gösteren Neyzi, "Irak Cephesi'nde vurulduğu zaman 1917'de üniformasında kurşun izi, çevresinde kan izleri var." dedi.
Kemal Doğan
Neyzi'nin "Çılgın Türk" diye nitelendirdiği babası Kemal Doğan, 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde topçulara kumanda eden subaylardandı.
Ayfer Neyzi "Babam, Büyük Taarruz'da topçu başmüfettişi olarak topçuya ateş emrini veren kişidir. Atatürk o sırada tepeden izliyor harekatı 'Aferin Kemal, çok iyi fevkalade Kemal diye yerinde sevinçle seslenirmiş." diye konuştu.
Kemal Doğan, Atatürk ile beraber 19 Mayıs 1919'da Samsun'a giden ekiptendi.
Doğan; 1911'de Libya'da, 1912'de Balkanlar'da, 1915'te Kafkasya'da, 1917'de Irak'ta, 1920'de Adana'da savaştı, 2 kez vuruldu, yenilgi üstüne yenilgi gördü hiç yılmadı. Kemal Doğan sonunda büyük zaferi Dumlupınar'da 30 Ağustos 1922'de gördü.
Ayfer Neyzi
Kemal Doğan'ın kızı Ayfer Neyzi "Babam hiçbir yenilgiden yılmadan, tekrardan vuruluyor, iyileşiyor, gidiyor. Yeniliyorlar, toparlanıyorlar tekrar gidiyor bir başka cepheye. Babamın annemle nikahının kıyıldığı gün 29 Ekim 1923'tür. Babam vurulursam ölürsem eşim dul, çocuklarım yetim kalır diye savaş bitene kadar evlenmemiş. Savaşırken ölebilmek özgürlüğünü tadabilmek için evlenmemiş." diye konuştu.
Kemal Doğan'dan ailesine kalan bir önemli miras da bir mektup. Mektup bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kemal Doğan'a hitaben yazılmış. Tarih: 3 Eylül 1922 Yer: Uşak. Yani daha İzmir kurtarılmadan Atatürk bu mektubu kaleme almış.
Osmanlıca yazılan mektupta şu ifadeler yer alıyor:
"Birinci Ordu Topçu Müfettişi Miralay Kemal Efendi'ye; Dumlupınar Meydan Savaşı'nın büyük zaferinde size verilen görevleri olağanüstü bir surette yerine getirmeyi başarmanızı ve bu uğurda cansiperane ve fedakar gayret ve çalışmalarınızı cidden takdir ve tebrik eder ve rütbenizin 31 Ağustos 1922’den geçerli olmak üzere albaylığa terfi edildiğini bildiririm. Başkomutan Mustafa Kemal."
Korgeneral rütbesinde emekli olan Kemal Doğan, 1951'de yaşamını yitirmişti.