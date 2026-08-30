Büyük Taarruz'un kahraman süvarileri

Rıdvan Bal "Harekat bölgesine en yakın ama en güvenilir bölge, çünkü en azından biliniyor ki Afyon'dan doğuya doğru devamlı bir Yunan gözetlemesi var, bundan da uzak durmak lazım ve en geride, en güvenli bölge olarak seçilen Konya Ilgın'da süvari kolordusu, açılan binicilik okulu, yapılan eğitimler, tatbikatlar derken 15 Ağustos 1922'ye kadar hazırlık süreci yapıyorlar." diye konuştu.

Büyük Taarruz'a sayılı günler kala Ilgın'da gerçekleştirilen, Sovyet ve Azeri elçilerinin de izlediği tatbikatın ardından 10 bin atlıdan oluşan süvari birliği intikale başladı.