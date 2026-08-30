Büyük Taarruz'un kahraman süvarileri
30.08.2026 01:08
Büyük bir askeri deha olan Mustafa Kemal, Büyük Taarruz'dan önce Süvari Birlikleri'ni oluşturdu. 5. Süvari Kolordusu savaşın kaderini değiştirdi. İşte Büyük Taarruz'un süvarileri. (Haber: Özden Erkuş)
Dört nala zafere koşup, savaşın kaderini değiştiren süvariler; hem Büyük Taarruz'da, hem de Anadolu'nun işgalden kurtarıldığı yıldırım harekatında en ön saflardaydı.
Süvari Birlikleri, Büyük Zafer'in Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş planlarının önemli parçasıydı. Hazırlıklar da 2 yıl öncesinden başlamıştı.
NTV'ye konuşan Araştırmacı ve Yazar Dr. Rıdvan Bal "Kaşgarlı Mahmut, Divanu Lugati't-Türk'te 'At, Türk’ün kanadıdır.' demiş. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa da Büyük Taarruz'da kendine kanat olarak süvarileri belirlemiş ve 5. Süvari Kolordusu kurulmuş." dedi.
Büyük bir seferberlikle Tekalif-i Milliye kararlarının da uygulanması ile atlar ve diğer teçhizatlar güçlükle temin edildi. 5. Süvari Kolordusu düşman güçlerinin gözlerinden uzak bir bölgede Konya'nın Ilgın ilçesinde oluşturuldu.
Rıdvan Bal "Harekat bölgesine en yakın ama en güvenilir bölge, çünkü en azından biliniyor ki Afyon'dan doğuya doğru devamlı bir Yunan gözetlemesi var, bundan da uzak durmak lazım ve en geride, en güvenli bölge olarak seçilen Konya Ilgın'da süvari kolordusu, açılan binicilik okulu, yapılan eğitimler, tatbikatlar derken 15 Ağustos 1922'ye kadar hazırlık süreci yapıyorlar." diye konuştu.
Büyük Taarruz'a sayılı günler kala Ilgın'da gerçekleştirilen, Sovyet ve Azeri elçilerinin de izlediği tatbikatın ardından 10 bin atlıdan oluşan süvari birliği intikale başladı.
Araştırmacı ve Yazar Dr. Rıdvan Bal, 25 Ağustos günü süvarilerin Afyon'un güneyindeki tertiplenmede Ahır Dağı'nda bir boşluk keşfettiğini anlatarak şunları söyledi:
“Normalde 1 gün sonra sahaya çıkması gereken süvariler 26 Ağustos sabahı Ahır Dağı'nı aşmış ve Sincanlı Ovası'na inmişti. Süvariler, Yunan hattının 10 kilometreden fazla arkasına geçtiler nitekim bu baskın harekat oradaki Yunan Birlikleri'nin tamamen dağılmasına, paniklemesine ve artık geriye doğru da kaçmasına yol açtı.”
Batı cephesiyle ikmal yolları süvariler tarafından kesilen Yunan ordusu hızla dağıldı ve geri çekilmeye başladı.
Dünya savaş tarihinin kolordu seviyesindeki son süvari harekatında atlı birlikler, zaferin taçlanacağı İzmir'e ilk ulaşan olmak için birbiriyle yarıştı.
Yüzbaşı Şerafettin
Rıdvan Bal, Beşinci Süvari Kolordusu'nun Bornova’da tertiplendikten sonra artık bütün süvari subaylarının "İzmir'e ilk giren ben olayım" kavgasına düştüklerini anlattı.
Bal şöyle devam etti:
“Bu Yüzbaşı Şerafettin'e kısmet oluyor. Yüzbaşı Şerafettin yaralanıyor ve Hükümet Konağı'na geldiğinde her tarafı kan içinde ve konağa bayrağı çekerken kanıyla beraber çekiyor.”
Büyük Zafer'de kilit rol oynayan süvariler artık sadece törenlerde ve spor müsabakalarında boy gösteriyor.
Milli Savunma Üniversitesi Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitimlerini sürdüren biniciler ve atları, Türk ordusunun süvari geleneğini yaşatmaya devam ediyor.