Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü. Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104. yıl dönümüni bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zatıaliniz başta olmak üzere TBMM'nin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.