Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü. Devlet erkanı Anıtkabir'de
30.08.2026 11:02
Son Güncelleme: 30.08.2026 11:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlanıyor.
Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
"ÜLKEMİZİ VE COĞRAFYAMIZI HEDEF ALAN MENFUR PLANLARA MÜSAADE ETMİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk; bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104. yıl dönümüni bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zatıaliniz başta olmak üzere TBMM'nin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun."
Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.