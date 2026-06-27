Büyükada'da yaz yoğunluğu başladı. "İğne atsan yere düşmez"
27.06.2026 18:04
Havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonunda Büyükada’da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Adalara gelen vatandaşlar, güzel havayı yürüyüş yaparak, bisiklet sürerek ve sahilde vakit geçirerek değerlendirdi. Gelen ziyaretçiler durumu "İğne atsan yere düşmez" diye bir tabir etti.
Havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonunda Büyükada’da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vapurlarla Büyükada’ya gelen ziyaretçiler, iskele ve çarşı bölgelerinde yoğunluk oluşturdu.
Aileler ve gençler, deniz havasının tadını çıkarırken sahil boyunca yürüyüş yaptı. Bisiklet kiralama noktalarında hareketlilik yaşanırken, bazı vatandaşlar ise adayı yürüyerek gezmeyi tercih etti. Gün boyunca süren yoğunluk nedeniyle sahil şeridi ve gezi güzergâhlarında kalabalık oluştu. Büyükada’daki kalabalık havadan da görüntülendi.
Ayşe Gül, “Cumartesi günü, özellikle de çok yoğun olmaz dedik ama inanılmaz bir kalabalık var şu an. Yazın gelmesi çok güzel. Adalar, bildiğimiz bir yer, çok temiz, çok düzenli ama inanılmaz bir kalabalık var. Sahile kadar gittim. ‘İğne atsan yere düşmez’ diye bir tabir var. Şu an öyle bir durum. Hafta sonu kalabalığı çok fazla.” dedi.
"ADALAR KARNAVAL GİBİ"
Eyüp Öztürk, “Biz Adalara ilk defa geliyoruz. Normalde Beylikdüzü'nde oturuyoruz, buraları çok merak ettik. Arkadaşlarımız, dostlarımız övdüler. Biz de eşimle yaklaşık bir ay olmadı evleneli. Sanırım hafta sonları daha kalabalık oluyor. Hafta içi durum nasıldır bilmiyorum ama hafta sonu cıvıl cıvıl, karnaval gibi iç taraflar. Saat Kulesinin olduğu yerler gayet güzel.” ifadelerini kullandı.