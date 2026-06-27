Büyükada'da yaz yoğunluğu başladı. "İğne atsan yere düşmez"

Ayşe Gül, “Cumartesi günü, özellikle de çok yoğun olmaz dedik ama inanılmaz bir kalabalık var şu an. Yazın gelmesi çok güzel. Adalar, bildiğimiz bir yer, çok temiz, çok düzenli ama inanılmaz bir kalabalık var. Sahile kadar gittim. ‘İğne atsan yere düşmez’ diye bir tabir var. Şu an öyle bir durum. Hafta sonu kalabalığı çok fazla.” dedi.