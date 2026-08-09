Çadırları su bastı, işçiler zor durumda. Eşyalar, yiyecekler su altında kaldı

Mollabey ve Aşağıdağ köylerinde kurulan yaklaşık 60 çadırı su basarken, işçilerin yatak, kıyafet ve kişisel eşyalarının yanı sıra gıda malzemeleri de sular altında kaldı. Alaplı'ya fındık hasadı için yaklaşık bin mevsimlik tarım işçisinin geldiği öğrenildi.

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan işçi çavuşu Mehmet Koç, "Eşyalarımız sular altında kaldı. Zor durumdayız. Yağmur çok şiddetli oldu, çadırlarımız zarar gördü. Yardım bekliyoruz. Durumu yetkililere bildirdik" dedi.