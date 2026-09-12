Çalışmalar bitti, havalimanı yeniden açıldı. İlk uçak İstanbul'dan geldi

Havalimanında elektronik ve seyrüsefer sistemlerine ilişkin test, kontrol ve kalibrasyon süreçlerinin tamamlandığını aktaran Uraloğlu, sistemlerin uçuş operasyonlarına hazır hale getirildiğinin altını çizdi.

Uraloğlu, yenileme çalışmalarının yalnızca terminal binasıyla sınırlı olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Çalışmalarımız kapsamında 3 bin 135 metrekarelik terminal binamızın yanı sıra 70 metrekarelik nizamiye binası, 575 metrekarelik kule binası, 170 metrekarelik apron bariyer binası ve 500 metrekarelik teknik merkez binasında çalışmalar yürüttük. Ayrıca yaklaşık 7 bin 800 metre uzunluğunda çevre güvenlik yolu ve duvarını da projelendirdik.”