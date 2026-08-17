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Çanakkale Ezine'de orman yangını. Ekipler müdahale ediyor

17.08.2026 16:11

DHA, İHA

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Ezine'de orman yangını. Ekipler müdahale ediyor
IHA

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarında otluk alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Ezine'de orman yangını. Ekipler müdahale ediyor 1
IHA

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Ezine'de orman yangını. Ekipler müdahale ediyor 2
DHA

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.