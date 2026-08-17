Çanakkale Ezine'de orman yangını. Ekipler müdahale ediyor
17.08.2026 16:11
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
IHA
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarında otluk alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
IHA
Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.