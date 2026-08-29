Çanakkale Savaşları'na tanıklık eden batıklar görüntülendi

Anma etkinliği kapsamında dalgıçlar, deniz altında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında üzerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağını açarak poz verdi.

Tahsin Ceylan, dalış sonrası yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin suya yazılan en büyük destan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi onlar geldikleri gibi gittiler. Ancak ateş kusan zırhlılarını burada bırakarak gittiler.