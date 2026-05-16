Çanakkale semalarında nefes kesen anlar

16.05.2026 16:11

AA

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, EFES-2026 kapsamında Çanakkale semalarında nefes kesen bir uçuş gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin EFES-2026 Tatbikatı sürüyor.

 

Tatbikat kapsamında son dönemde geliştirilen yeni askeri teknolojiler test ediliyor, tatbikat senaryoları icra ediliyor.

Tatbikat kapsamında havalanan savaş uçakları, bugün Çanakkale'de nefes kesen bir uçuş gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nın F-16 uçakları EFES-2026 Tatbikatı kapsamında Çanakkale semalarında havadan görüntülendi.

Gazeteciler, Çiğili 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan A400M ulaştırma uçağının açık rampasından yapılan faaliyete katıldı.

Gelibolu Tarihi Yarımada üzerinde Şehitler Abidesi, Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Köprüsü üzerinde yapılan uçuş nefesleri kesti.

Faaliyet sırasında Türk savaş uçakları, A400M ulaştırma uçağının açık rampasından görüntülendi.