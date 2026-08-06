Çanakkale'de felakete dönüşen ilaçlamaya iki tutuklama

Anne ve çocuğuna burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan kontrollerde, anne ve çocuğunun zehirlendiği tespit edildi.

Durumu ağırlaşan Yusuf, ambulans helikopterle İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf, yaşamını yitirdi.