Çanakkale'de felakete dönüşen ilaçlamaya iki tutuklama
06.08.2026 15:12
Son Güncelleme: 07.08.2026 10:16
Çanakkale'de böcek ilacından zehirlendiği iddia edilen dokuz yaşındaki Yusuf Talha Çanlı yaşamını yitirdi, annesi ise yoğun bakımda. Olayla ilgili olarak iki kişi tutuklandı.
Çanakkale'de bir dairede yapılan böcek ilaçlaması faciayla sonuçlandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi'ndeki Şehit Gürol Caddesi Derya Apartmanı'nda bir dairede meydana geldi.
EVE GELEN BABA BAYGIN HALDE BULDU
Akşam eve gelen baba Uğur Çanlı, eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha Çanlı'yı baygın halde buldu.
Bunun üzerine baba Çanlı, eşi ve çocuğunu otomobiliyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne götürdü.
YUSUF YAŞAMINI YİTİRDİ, ANNE YOĞUN BAKIMDA
Anne ve çocuğuna burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yapılan kontrollerde, anne ve çocuğunun zehirlendiği tespit edildi.
Durumu ağırlaşan Yusuf, ambulans helikopterle İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf, yaşamını yitirdi.
YAN DAİRENİN SAHİBİ VE İLAÇLAMA FİRMASI YETKİLİSİ GÖZALTINDA
Anne ve oğlunun yan dairede yapılan böcek ilacından zehirlendiği iddia edilirken, olayla ilgili ev sahibi Z.B. ile ilaçlama yapan firma yetkilisi Ö.E. gözaltına alındı.
Ev sahibi ve şirket yetkilisi tutuklandı.