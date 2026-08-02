Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Köylere çok yakın bir bölge
02.08.2026 17:29
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde köylere yakın bir bölgede ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muratlar ve Hacıbekirler köyleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
ÇANAKKALE VALİSİNDEN AÇIKLAMA
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Hacıbekirler köyünde çıkan orman yangınına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer ile etkili bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesini kullandı.