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Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Köylere çok yakın bir bölge

02.08.2026 17:29

AA, İHA

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde köylere yakın bir bölgede ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Köylere çok yakın bir bölge
IHA

Muratlar ve Hacıbekirler köyleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Köylere çok yakın bir bölge 1
IHA

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Köylere çok yakın bir bölge 2
IHA

Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ÇANAKKALE VALİSİNDEN AÇIKLAMA 3
IHA

ÇANAKKALE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Hacıbekirler köyünde çıkan orman yangınına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer ile etkili bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesini kullandı.

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Köylere çok yakın bir bölge 4
IHA