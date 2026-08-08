Çanakkale'de plajda mühimmat alarmı
08.08.2026 15:09
Çanakkale'de bir plajda mühimmat bulundu. Mühimmatın Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
Çanakkale'de plajda bulunan mühimmat, polis ekiplerince güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı.
Anadolu Ajansı
Merkeze bağlı Kepez beldesindeki halk plajında denizde metal bir parça gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plajda güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı
Bomba imha ekiplerince dikkatli şekilde bölgeden uzaklaştırılan ve Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen mühimmat, incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.