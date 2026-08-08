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Çanakkale'de plajda mühimmat alarmı

08.08.2026 15:09

AA

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Çanakkale'de bir plajda mühimmat bulundu. Mühimmatın Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı tahmin ediliyor.

Çanakkale'de plajda mühimmat alarmı
Anadolu Ajansı

Çanakkale'de plajda bulunan mühimmat, polis ekiplerince güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı.

Çanakkale'de plajda mühimmat alarmı 1
Anadolu Ajansı

Merkeze bağlı Kepez beldesindeki halk plajında denizde metal bir parça gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çanakkale'de plajda mühimmat alarmı 2
Anadolu Ajansı

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plajda güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale'de plajda mühimmat alarmı 3
Anadolu Ajansı

Bomba imha ekiplerince dikkatli şekilde bölgeden uzaklaştırılan ve Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen mühimmat, incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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