Çanakkale'de tarım arazisi ve merada yangın
25.08.2026 13:50
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, tarım arazisi ve meralık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ayvacık ilçesine bağlı Dibekli köyündeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman personeli ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayvacık ilçesi Dibekli köyündeki alanda başlayan yangına 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye, 2 dozer, 145 personel ile etkili bir şekilde müdahale edilmektedir." dedi.
Toraman, uyarılarını şöyle sürdürdü:
"Yangın riskinin devam ettiğini unutmayalım. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ateşe sebep olacak davranışlardan kaçınalım."