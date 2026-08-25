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Çanakkale'de tarım arazisi ve merada yangın

25.08.2026 13:50

AA

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, tarım arazisi ve meralık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de tarım arazisi ve merada yangın
DHA

Ayvacık ilçesine bağlı Dibekli köyündeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye orman personeli ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de tarım arazisi ve merada yangın 1
DHA

Ekiplerin bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI 2
DHA

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayvacık ilçesi Dibekli köyündeki alanda başlayan yangına 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye, 2 dozer, 145 personel ile etkili bir şekilde müdahale edilmektedir." dedi.

 

Toraman, uyarılarını şöyle sürdürdü:

 

"Yangın riskinin devam ettiğini unutmayalım. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ateşe sebep olacak davranışlardan kaçınalım."