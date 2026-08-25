Caniliğe soruşturma. "Öleceksin" diyerek defalarca ezdi, gözaltına alındı
25.08.2026 23:46
Sosyal medyada bir kaplumbağanın ezilerek öldürülmesine ilişkin görüntüler tepki çekti. Şahıs gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce çekildiği değerlendirilen görüntüler, sosyal medya platformlarında yeniden gündem oldu.
Bir kaplumbağanın öldürülmesine ilişkin görüntüler, büyük tepki topladı.
Görüntülerde şahsın “Öleceksin, bana direnme” diyerek kaplumbağayı acımazsızca ezerek öldürdüğü görülüyor.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin Karadeniz Ereğli'de çekildiğinin belirlenmesinin ardından Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Asayiş ekiplerinin titiz çalışması sonucunda görüntülerde yer aldığı değerlendirilen A.S.'nin kimliği ve adresi tespit edildi.
A.S., Ereğli'deki ikametinde ekipler tarafından gözaltına alındı.