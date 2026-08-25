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Caniliğe soruşturma. "Öleceksin" diyerek defalarca ezdi, gözaltına alındı

25.08.2026 23:46

İHA

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Sosyal medyada bir kaplumbağanın ezilerek öldürülmesine ilişkin görüntüler tepki çekti. Şahıs gözaltına alındı.

Caniliğe soruşturma. "Öleceksin" diyerek defalarca ezdi, gözaltına alındı
IHA

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce çekildiği değerlendirilen görüntüler, sosyal medya platformlarında yeniden gündem oldu. 

 

Bir kaplumbağanın öldürülmesine ilişkin görüntüler, büyük tepki topladı. 

Caniliğe soruşturma. "Öleceksin" diyerek defalarca ezdi, gözaltına alındı 1
IHA

Görüntülerde şahsın “Öleceksin, bana direnme” diyerek kaplumbağayı acımazsızca ezerek öldürdüğü görülüyor. 

GÖZALTINA ALINDI 2
IHA

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin Karadeniz Ereğli'de çekildiğinin belirlenmesinin ardından Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

 

Asayiş ekiplerinin titiz çalışması sonucunda görüntülerde yer aldığı değerlendirilen A.S.'nin kimliği ve adresi tespit edildi.

 

A.S., Ereğli'deki ikametinde ekipler tarafından gözaltına alındı.

Caniliğe soruşturma. "Öleceksin" diyerek defalarca ezdi, gözaltına alındı 3
IHA

 

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.