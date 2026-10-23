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Çapa'da kadın tuvaletinde sapık paniği. Flaş patlayınca yakayı ele verdi

23.10.2026 08:43

Son Güncelleme: 23.10.2026 08:43

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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İstanbul Tıp Fakültesi'nin acil cerrahi biriminde çalışan bir erkek personel, iddiaya göre, kadın sağlık çalışanlarını yaklaşık 8 aydır kadınlar tuvaletinde gizlice görüntüledi. Tacizci tutuklandı.

Çapa'da kadın tuvaletinde sapık paniği. Flaş patlayınca yakayı ele verdi
Sosyal Medya

Haber: Onur Aksoy /Star

 

İstanbul'un en köklü sağlık kurumlarından biri olan ve halk arasından Çapa olarak bilinen İstanbul Tıp Fakültesi'nin acil cerrahi bölümünde akılalmaz bir olay yaşandı.

 

Gizli kamera skandalı, geçen hafta kadınlar tuvaletini kullanan bir hemşirenin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Tuvalette bunun bir kadın çalışan iddiaya göre, kapının altında bir flaş patladığını fark etti. Durumu fark eden kadın korku ve panikle kapıyı açtığında bir erkek çalışanı elinde telefonla yakaladı ve olaya müdahale etti.

 

Mağdur kadının şüphelinin telefonuna el koyduğu iddia edilirken taciz şüphelisi ise gözaltına alındı.

TELEFONUNDAN ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ ÇIKTI 1
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TELEFONUNDAN ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı.

 

Yapılan araştırmada şüphelinin telefonunda çok sayıda görüntü bulundu. Şüphelinin yaklaşık 8 ay boyunca kadın çalışanları tuvalette benzer şekilde taciz ettiği iddia edildi.

 

HASTANE ÖNÜNDE EYLEM

 

Kadın sağlık çalışanları, benzer tacize maruz kalmış olma ihtimaliyle tedirginlik yaşadıklarını dile getirip yönetimin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söylediler.

 

Olayla ilgili acil cerrahi biriminin önünde eylem yapıldı.

 

TUTUKLANDI

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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