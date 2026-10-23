Çapa'da kadın tuvaletinde sapık paniği. Flaş patlayınca yakayı ele verdi

Haber: Onur Aksoy /Star

İstanbul'un en köklü sağlık kurumlarından biri olan ve halk arasından Çapa olarak bilinen İstanbul Tıp Fakültesi'nin acil cerrahi bölümünde akılalmaz bir olay yaşandı.

Gizli kamera skandalı, geçen hafta kadınlar tuvaletini kullanan bir hemşirenin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Tuvalette bunun bir kadın çalışan iddiaya göre, kapının altında bir flaş patladığını fark etti. Durumu fark eden kadın korku ve panikle kapıyı açtığında bir erkek çalışanı elinde telefonla yakaladı ve olaya müdahale etti.

Mağdur kadının şüphelinin telefonuna el koyduğu iddia edilirken taciz şüphelisi ise gözaltına alındı.