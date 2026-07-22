Çatalca'da fabrika yangını. Alevler otluk alana sıçradı
22.07.2026 14:46
Son Güncelleme: 22.07.2026 16:02
İstanbul Çatalca'da bir fabrikada çıkan, otluk alan ve buğday tarlasına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul'un Çatalca ilçesi Çakıl Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 2 bin metrekare alana kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikada bulunan kimyasal maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki otluk alan ile bir buğday tarlasına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Jandarma ekiplerince sokak trafiğe kapatılırken, yangın sırasında fabrikada küçük çaplı patlamalar yaşandı, bazı noktalarda ise çökme meydana geldi.
Buğday tarlasında devam eden yangını söndürmek için vatandaşlar da traktörleriyle ekiplere destek oldu.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar oluştu, buğday tarlası zarar gördü.
Yangında yaralanan bir fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.