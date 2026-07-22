Çatalca'da fabrika yangını. Alevler otluk alana sıçradı

İstanbul'un Çatalca ilçesi Çakıl Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 2 bin metrekare alana kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada bulunan kimyasal maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki otluk alan ile bir buğday tarlasına da sıçradı.