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Çatalca'da fabrika yangını. Alevler otluk alana sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

22.07.2026 14:46

DHA, AA

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İstanbul Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatalca'da fabrika yangını. Alevler otluk alana sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
IHA

İstanbul'un Çatalca ilçesi Çakıl Mahallesi Erik Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 2 bin metrekare alana kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatalca'da fabrika yangını. Alevler otluk alana sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor 1
DHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

 

Otluk alana da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.