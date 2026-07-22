Çatalca'da fabrika yangını. Alevler otluk alana sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
22.07.2026 14:46
İstanbul Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
IHA
İstanbul'un Çatalca ilçesi Çakıl Mahallesi Erik Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 2 bin metrekare alana kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
DHA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otluk alana da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.