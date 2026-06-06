Çayları kirleten işletmelere 36 milyon lira ceza

26 Eylül 2024 tarihinden bugüne kadar yapılan denetimlerde de 35 milyon 660 bin 532 TL idari para cezası uygulandığını açılırken "Aykırılık tespit edilen üç firmanın çevre izinleri iptal edilerek şartları sağlayana kadar faaliyetleri durdurulmuştur. Öte yandan Ulusu Çayı'na deşarj yapan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinde 12-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında kapsamlı çevre denetimleri gerçekleştirilmiş, tesislerden alınan atık su numune sonuçları neticesinde ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne 4 milyon 195 bin 994 TL idari para cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.